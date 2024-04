Quinta-feira em MS deve ser de altas temperaturas pancadas de chuva

Nesta quinta-feira (25), os termômetros em Mato Grosso do Sul devem atingir a marca dos 37ºC, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sol deve prevalecer ao longo do dia, porém, não há possibilidade de pancadas de chuva.

Em Campo Grande, o dia começou com um céu parcialmente claro e temperatura registrada de 22ºC pela manhã e a máxima prevista é de 33ºC, de acordo com o Inmet. Já nas regiões do Pantanal que o calor deve se destacar ainda mais. Em Corumbá, as máximas podem chegar aos 37ºC, seguidas por 35ºC em Aquidauana e 34ºC em Porto Murtinho e Coxim.

No sul do estado, as temperaturas devem atingir os 31ºC em Ponta Porã e 33ºC em Dourados. O calor intenso também é esperado em Chapadão do Sul podendo alcançar máxima de 30ºC, enquanto Naviraí e Paranaíba devem chegar aos 32ºC. Já Três Lagoas, Água Clara, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema e Bonito têm previsão de máxima de 33ºC. Nova Andradina e Rio Brilhante podem alcançar os 34ºC.

Apesar do sol predominante, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para a possibilidade de pancadas de chuva e até mesmo tempestades nas regiões sul e sudeste do estado. Essas instabilidades são decorrentes do aquecimento diurno, combinado com o transporte de calor e umidade, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Com informações do Inmet e Cemtec

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.