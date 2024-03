Foragido da Máxima é capturado em “Hotel de Luxo”, em operação do Garras

Na noite de quarta-feira (6), Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, um dos detentos que fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima, na madrugada de segunda-feira (4), foi recapturado e preso, em um local apelidado pela polícia como “hotel do crime”. O estabelecimento clandestino está situado no Jardim Campo Nobre, região do Bairro Universitário, em Campo Grande. A operação foi conduzida por policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Naudiney Martins, era considerado um foragido de alta periculosidade. Após a sua fuga, a Polícia Civil intensificou as investigações, descobrindo que o detento era um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e contava com a colaboração de comparsas para se esconder, com o plano de levá-lo para a fronteira com o Paraguai.

O endereço exato do “hotel do crime” não foi divulgado pela polícia. O Garras revelou que o local servia como esconderijo para diversos foragidos da Justiça. Durante a operação, os policiais flagraram Naudiney recebendo uma visita feminina. Ao receberem ordem de prisão, ele tentou evadir-se pulando muros e invadindo imóveis, até se refugiar em uma casa em construção, onde foi finalmente capturado na laje.

Além da prisão do foragido Naudiney Martins, a ação policial resultou na detenção de Douglas Luan Souza Anastácio, também fugitivo da Máxima e acusado de tráfico de drogas, roubo e furto. Durante a batida, outro indivíduo com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e corrupção de menores foi localizado. Adicionalmente, quatro homens, com idades entre 18 e 28 anos, foram presos na residência.

