Operações da PF combatem associação para o tráfico de drogas e armas em cidades de MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), em Três Lagoas, município distante 326 km de Campo Grande, a Operação Calibre Branco, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.

Foram cumpridos o total de oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Três Lagoas e um em Uberaba (MG), além de dois mandados de prisão cautelar, todos deferidos pela 3º Vara Criminal de Três Lagoas.

Na quarta-feira (6), a PF cumpriu três mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão na cidade de Dourados, distante 229 km de Campo Grande, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região.

A investigação teve início no ano de 2021, com a prisão de um casal que transportava, de forma oculta em um veículo, 40 quilos de cocaína. A droga havia sido adquirida na fronteira com o Paraguai e estava sendo levada para o estado do Paraná.

No decorrer das investigações, outras apreensões foram realizadas, em residências e em veículos, com fortes indícios de uma organização criminosa instalada na cidade de Dourados, e na região da fronteira do Brasil com Paraguai, responsável por remessas de drogas para os estados vizinhos a Mato Grosso do Sul.

Na ação de quarta-feira, foram presos três indivíduos ligados à organização criminosa e apreendidos celulares e documentos. O tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de cinco a 15 anos.

Com informações da Polícia Federal MS.

