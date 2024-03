Artilheiro em 2023, Coruja retorna à Portuguesa para reforçar ataque

O Coruja está de volta! Alessandro Firmino formalizou em contrato nesta quarta-feira (6/03) seu retorno à Associação Atlética Portuguesa. Campeão e artilheiro pela Série B de Mato Grosso do Sul vestindo as cores rubro-verde, chega ao time para reforçar o ataque nas fases finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 – Série A.

Transferido do Marcílio Dias, de Santa Catarina, ficará em definitivo na Lusa até o fim da temporada. “Fico feliz por estar de volta em meu Estado. Sei da responsabilidade que trago comigo por tudo que já construí aqui, mas espero fazer um bom trabalho e ir em busca do título com meus companheiros”, diz o atacante.

Pela Portuguesa, levantou a taça diante de uma campanha de quase invencibilidade e muitos gols marcados. Balançou a rede oito vezes e com isso se sagrou artilheiro da competição. No quesito assistências, também não ficou para trás. “Construí uma relação muito boa com o presidente Mazinho, com o Glauber [técnico] e com todo o time”, conta a respeito de sua primeira passagem.

O jogador já se uniu ao grupo para os treinos físicos e táticos. Passa também por avaliações médicas antes de ser liberado para estrear em campo.

Perfil

Alessandro Soares Firmino

Apelido: Coruja

Idade: 27 anos

Naturalidade: Fátima do Sul (MS)

Altura: 183 cm

Peso: 74 kg

Pé preferencial: Destro

Com informações da Ascom Portuguesa MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: