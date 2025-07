Fim de semana trágico nas rodovias de MS tem mortes, feridos e veículos destruídos em série de acidentes

O fim de semana foi marcado por uma série de acidentes em rodovias de Mato Grosso do Sul, resultando em feridos, danos materiais e susto para motoristas e passageiros. Ocorrências foram registradas em Costa Rica, Campo Grande e na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

Engavetamento na MS-306

Na tarde de domingo (13), duas pessoas ficaram feridas após um engavetamento na MS-306, em Costa Rica, cidade no leste do Estado. Segundo informações do portal O Correio News, o acidente ocorreu durante uma operação de manutenção com sistema “Pare e Siga” na rodovia.

Uma das carretas, carregada com carne e que seguia de Mato Grosso para São Paulo, não conseguiu frear a tempo e colidiu com outro veículo de carga. Equipes da concessionária Way-306 e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, retirando o caminhoneiro das ferragens. Ele não sofreu ferimentos graves e foi levado consciente e orientado para uma unidade de saúde em Chapadão do Sul.

Motorista perde controle e bate em guard rail em Campo Grande

Ainda no domingo, por volta das 20h, um motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra o guard rail na entrada do bairro José Abraão, em Campo Grande. O impacto foi tão forte que o veículo, um Peugeot, teve a frente completamente destruída e chegou a tombar após a batida.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa da Capital. Segundo informações repassadas por agentes de trânsito, não foi realizado teste do bafômetro. Não há confirmação se o acidente foi causado por alta velocidade.

Vaículo pega fogo na BR-262

Já na manhã desta segunda-feira (14), um Ford Fusion pegou fogo na rodovia BR-262, no km 183, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, região leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o site Ribas Ordinário, ainda não há informações sobre possíveis vítimas nem sobre as causas do incêndio. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas. A situação gerou apreensão entre os motoristas que passavam pelo trecho, que precisou ser sinalizado para evitar novos acidentes.

Mãe e filha morrem após carro cair de ponte no Rio Ivinhema

As rodovias de Mato Grosso do Sul registraram acidentes, no domingo e nesta segunda-feira, que resultaram em três mortes confirmadas. Elite Oviedo Pereira, de 51 anos, e sua filha Ediele Oviedo Pereira, de 31 anos, morreram na tarde de domingo após o carro em que viajavam cair de uma ponte de madeira, conhecida como “vazante”, na rodovia MS-141, entre Nova Andradina e Angélica. O veículo, um Volkswagen Gol, seguia em direção a Angélica quando despencou no rio.

No momento do acidente, também estava no carro uma criança de 6 anos, neto e filho das vítimas. Ele sobreviveu ao acidente graças à ação rápida de motoristas que passavam pelo local. De acordo com testemunhas, o carro ficou com as rodas para cima, submerso. Usando uma marreta, populares conseguiram virar o veículo e quebrar o vidro para retirar o menino, que gritava por socorro.

A família seguia para um encontro familiar em uma chácara, onde o pai da criança, vindo do Paraná, aguardava com outra filha de Elite, para um reencontro com um almoço. Segundo a Polícia Militar, uma das hipóteses para o acidente é que a condutora tenha errado o acesso ao Assentamento Pana, na MS-145, e perdido o controle do veículo ao passar pelo trecho de cascalho.

As mulheres estavam presas pelo cinto de segurança e morreram antes que pudessem ser socorridas. O estado de saúde da criança ainda não foi divulgado. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Angélica e perícia técnica, que seguem investigando as circunstâncias do acidente.

Colisão frontal na BR-163

Já na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 5h30, um grave acidente na BR-163, próximo a Nova Alvorada do Sul, resultou na morte de um motorista de uma caminhonete Ford Ranger. A batida foi frontal contra uma carreta no km 401 da rodovia. A caminhonete, com placas de Campo Grande, ficou com a frente completamente destruída.

A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, estava sozinha no veículo. O condutor da carreta ficou em estado de choque. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela perícia técnica.

