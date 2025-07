Inscrições para o Fies do 2º semestre de 2025 começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. Os interessados em financiar os estudos em instituições de ensino superior privadas têm até as 23h59 de 18 de julho para se inscrever por meio da página oficial do programa www.acessounico.mec.gov.br/fies.

O programa, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), oferece financiamento das mensalidades de cursos superiores para estudantes que atendam aos critérios socioeconômicos e acadêmicos. Diferente do Prouni, o Fies não concede bolsas de estudo: trata-se de um empréstimo, que deverá ser quitado após a formatura, com parcelas proporcionais à renda do estudante.

Calendário do Fies 2025/2

– Inscrições: de 14 a 18 de julho;

– Resultado da chamada única (pré-selecionados): 29 de julho;

– Complementação da inscrição: 30 de julho a 1º de agosto;

– Lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro.

Para este ano, o MEC anunciou a oferta de mais de 112 mil vagas, somando os dois semestres do ano. Uma parte significativa dessas vagas será destinada ao Fies Social, modalidade com condições especiais para estudantes de baixa renda.

O Fies permite que o estudante financie as mensalidades de cursos em instituições privadas com base na nota do Enem. A dívida gerada só começa a ser paga após a formatura, em parcelas proporcionais à renda do egresso.

Para se inscrever, o candidato precisa:

– Ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010;

– Ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas quatro provas do Enem (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) e nota superior a zero na redação;

– Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

Criado em 2024, o Fies Social é uma nova modalidade do programa voltada exclusivamente para estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Nessa versão, o financiamento pode chegar a 100% do valor das mensalidades.

Metade das vagas do Fies são destinadas ao Fies Social. Para concorrer, o estudante precisa estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.

Os interessados devem consultar os editais e orientações no site oficial do programa e na instituição onde desejam estudar. O financiamento, além de permitir o acesso ao ensino superior, é uma alternativa para estudantes que não conseguem arcar com os custos da mensalidade durante a graduação.

