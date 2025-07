Motorista morre e criança é socorrida após carro bater em árvore e pegar fogo em Dourados

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (14) resultou na morte de Alan Silva Santos, de 31 anos, e deixou uma criança ferida em Dourados, município a 251 km de Campo Grande. O carro em que os dois estavam bateu em uma árvore e pegou fogo logo em seguida, no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, próximo ao acesso à BR-163.

Segundo informações apuradas pelo Campo Grande News, Alan conduzia um Volkswagen Gol quando, ao passar por uma rotatória, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da via. O impacto foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído e as chamas consumiram o automóvel em poucos minutos.

Equipes de resgate foram acionadas, mas Alan não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A criança, que também estava no carro, foi socorrida por equipes de emergência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade da criança nem o estado de saúde dela.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo falha mecânica, excesso de velocidade ou possível mal súbito. Imagens feitas no local mostram o veículo totalmente carbonizado, evidenciando a gravidade do impacto.

O caso comoveu moradores da região e reforça o alerta sobre os perigos no trânsito, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e as reações dos motoristas podem ser comprometidas.

A perícia esteve no local para apurar detalhes que possam esclarecer o que provocou a perda de controle do veículo. A criança segue sob cuidados médicos e deve ser peça-chave nas investigações, caso esteja em condições de prestar depoimento.

