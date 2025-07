Funsat inicia a semana com 1.977 vagas de emprego em Campo Grande

A semana começa com 1.977 oportunidades de emprego intermediadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), conforme o painel de vagas desta segunda-feira (14). As vagas são oferecidas por 191 empresas da Capital e abrangem 128 diferentes profissões. Do total de vagas, 1.469 não exigem experiência prévia, o que amplia o acesso de candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado.

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão: açougueiro (56 vagas), atendente de balcão (24), auxiliar de cozinha (33), auxiliar de logística (65), operador de caixa (248), repositor de mercadorias (407).

A Funsat também destaca vagas de perfil aberto, que permitem o treinamento remunerado para quem busca ingressar em novas funções. São elas: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (27), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (146), fiscal na prevenção de perdas (2), operador de caixa (248), repositor de mercadorias (407),.

PCDs (Pessoas com deficiência) contam com dez vagas exclusivas, incluindo: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar administrativo (1), almoxarife (1) e agente de saneamento (1).

Serviço: o atendimento na sede da Funsat ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações pelo telefone da Central de Vagas e Emprego no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Por Prefeitura de Campo Grande

