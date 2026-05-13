Fim da “Taxa das Blusinhas” ameaça empregos, alerta federação

FCDL-MS alerta para concorrência desleal após fim da cobrança sobre compras internacionais

Enquanto o fim da “Taxa das Blusinhas” deve favorecer a população, a disputa entre o comércio nacional e o estrangeiro, a longo prazo, pode colocar empregos em risco, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS).

Em conversa com a reportagem, a presidente da FCDL-MS, Inês Conceição Santiago Silva, explicou que, desde o início, a entidade era contrária à taxação das plataformas internacionais.

“O caminho correto não era aumentar a tributação sobre as plataformas internacionais, mas dar às plataformas nacionais a mesma isenção que havia para as internacionais”, pontuou Inês.

Com a retirada do imposto sobre produtos internacionais, ela criticou a falta de políticas que fomentem a competitividade das empresas brasileiras.

“O governo federal está renunciando à arrecadação e vai gerar, na verdade, uma concorrência novamente absolutamente desleal, reduzindo grandemente a competitividade das nossas plataformas, da nossa indústria nacional e do nosso varejo nacional”, disse Inês, e completou:

“Então, embora muitas famílias utilizem essas plataformas para adquirir produtos de menor valor e sem a carga tributária, existe uma pergunta cuja responsabilidade econômica e social precisa ser feita: qual será o custo disso para o emprego brasileiro no curto prazo, para o varejo e a indústria nacional e para a arrecadação de tributos no médio prazo?”

Equilíbrio

A federação entende que, uma vez concedida a redução de impostos para produtos internacionais, o mesmo cuidado deve ser adotado em relação à redução da carga tributária sobre quem produz e gera empregos no país.

“E é exatamente por isso que, no dia 28 de maio, nós estaremos discutindo a alta carga tributária, que reduz o poder de compra do consumidor, emperra o desenvolvimento das empresas e afasta investidores do país. Inclusive, temos observado esse êxodo de empresas brasileiras para o Paraguai”, concluiu.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram