Governo libera abono salarial para trabalhadores nascidos em maio e junho nesta sexta-feira

Foto: José Cruz/Agência Brasil
Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego inicia nesta sexta-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial do ano-base 2024. Em Mato Grosso do Sul, serão liberados R$ 76,4 milhões para trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Em todo o país, 4,55 milhões de pessoas receberão o benefício, totalizando R$ 5,7 bilhões pagos pelo governo federal.

Do total nacional, 3,97 milhões de trabalhadores da iniciativa privada receberão o PIS pela Caixa Econômica Federal, enquanto 584,9 mil servidores públicos terão acesso ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil. O valor do benefício varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024.

Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido média salarial de até R$ 2.766 mensais em 2024 e ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador no eSocial.

O pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta, poupança ou Conta Digital da Caixa, inclusive pelo aplicativo Caixa Tem. As consultas podem ser realizadas pela Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br. Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026.

 

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