Dourados realiza ação de vacinação em parceria com a UFGD e alerta para baixa adesão contra Chikungunya

Município já aplicou cerca de 31 mil doses contra Influenza e 2,6 mil contra Chikungunya; cidade registra 11 mortes e procura pela vacina segue abaixo do esperado

Nesta sexta-feira (15), a Prefeitura de Dourados, em parceria com a UFGD, promove uma ação de vacinação contra Influenza e Chikungunya na Unidade 2 da universidade. A atividade será realizada das 13h às 20h, na Disce (Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil), no Centro de Convivência.

A iniciativa ocorre como parte das ações de ampliação da cobertura vacinal no município, com foco na prevenção de doenças respiratórias e arboviroses, especialmente com a aproximação do período de inverno.

Até o momento, o município registra cerca de 31 mil doses aplicadas da vacina contra a Influenza e 2.697 doses da vacina contra a Chikungunya, sendo 2.100 na área urbana e 597 na população indígena.

A vacina contra Influenza é destinada aos grupos definidos pelo Ministério da Saúde (MS), como idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas e pessoas com comorbidades.

Já a vacina contra Chikungunya é aplicada em pessoas de 18 a 59 anos, mediante avaliação, com restrições para gestantes, lactantes, imunossuprimidos e pacientes com condições específicas.

A vacinação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante a semana, além de unidades com horários estendidos e atendimento em finais de semana e feriados.

O cenário da Chikungunya é considerado de alerta no município. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a doença já provocou 11 mortes em Dourados e outros três óbitos seguem em investigação. A baixa adesão à vacinação também preocupa as autoridades de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, que coordena o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), destacou que cerca de 43 mil pessoas fazem parte do público-alvo da campanha, mas pouco mais de 2,6 mil buscaram a imunização nas primeiras semanas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.