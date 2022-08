Ferro-velho na Piratininga pega fogo e fumaça chama atenção de quem passava por lá

Uma oficina, localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, pegou fogo na tarde de hoje (11). A fumaça preta, causada pelas carcaças de veículos altamente inflamáveis, era visível de longe e chamou atenção de pessoas que transitavam por lá.

Segundo o Major Fábio Pereira de Lima do Corpo de Bombeiros, o princípio do incêndio não foi identificado pelos proprietários e nem pela guarnição. Foi necessário realizar 2 linhas de frente para resfriar os locais inflamáveis e evitar que o incêndio se alastrasse.

Conforme informações, o fogo teve início onde estavam as carcaças dos veículos, deixando o local completamente destruído.

Foram utilizadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 6 mil litros de água.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf

Leia também: Mulher é presa em depósito com toneladas de maconha na Capital

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.