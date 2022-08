Delegada da Capital participa de evento sobre resultados da Operação Acalento

Nesta quinta-feira (11), a Delegada Fernanda Félix Carvalho Mendes, que atualmente responde pela Assessoria de Relações Institucionais e Comunicação da Polícia Civil – ASSERICOM participou de um evento na Secretaria de Operações Integradas – SEOPI, em Brasília, para apresentar os resultados do Mato Grosso do Sul na 2ª fase da Operação Acalento, desenvolvida junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país.

A Delegada era a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA à época, e esteve representando o Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho.

Em sua fala, Fernanda Mendes destacou que a atuação integrada das Polícias Civis, com o objetivo de combater qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, principalmente o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil, fortaleceu o trabalho dos Estados e o compromisso do país em não tolerar nenhum tipo de violência contra crianças e adolescente.

“Mato Grosso do Sul agradece ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à Secretaria de Operações Integradas a realização da 2ª fase da Operação Acalento 2022. Reforçamos o compromisso com a população em garantir uma investigação célere e eficaz cumprindo o que reza a Constituição Federal ‘a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente’”.

A Delegacia da Polícia Civil do MS se empenhou e se fez presente nas 11 Delegacias Regionais de Polícia. A DEPCA percorreu mais de 5.000 km e durante os 30 dias de operação e apresentamos números êxitos como 40 mandados de prisão cumpridos, realizamos 11 prisões em flagrante e outros 2 mandados de busca e apreensão domiciliar.

“Uma criança para denunciar precisar confiar em um adulto para relatar a violência sofrida, por isso, as pessoas ao tomarem conhecimento de crimes contra os menores, não se omita e denuncie, nas delegacias de proteção ou pelo disque 100”, reforçou Fernanda.

Dados

A Operação Acalento, de combate a crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes, contabilizou 18.542 atendimentos a vítimas no período de um mês (13 de junho e 13 de julho).

Foram solicitadas 2,7 mil medidas protetivas e 1.588 agressores foram presos, além disso 313 mandados de buscas e apreensão foram cumpridos. A atuação policial teve como foco investigações de violência física, violência sexual, exploração, aliciamento, maus tratos, homicídios envolvendo crianças e adolescentes. Entre as medidas preventivas adotadas, está a realização de 1.121 palestras e campanhas educativas.

Das 599 palestras e campanhas implementadas na região, 585 foram no Mato Grosso do Sul.

Com informações da assessoria