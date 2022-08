Conselho ministra palestra para debater sobre desafios do economista

O Corecon-MS (Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul) realiza nesta sexta-feira (12), às 14h30, a palestra “Desafios do economista nos dias de hoje”, dentro da sede da instituição na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O organizador do evento e Conselheiro Presidente do Corecon-MS, Paulo Salvatore Ponzini, adiantou que a palestra tem o objetivo de mostrar a importância do economista para a sociedade, além de pontuar que o conselho tem utilidade e está presente como nunca no Estado.

“A palestra mostra a preocupação pelo reconhecimento do órgão que fiscaliza o exercício da profissão no Estado. Além disso, tocar sobre assuntos de educação econômica e financeira, para que a população possa buscar e entender mais sobre”, diz Ponzini.

No evento, o público poderá entender mais sobre os amplos conhecimentos e estratégias dos economistas, e como são os processos de desenvolvimentos de negócios sem deixar de lado o bem-estar social.

Segundo Paulo, o evento também vai dar atenção em explicar para a população e ensinar como se negocia uma dívida. “Queremos instruir a população para colocar as suas próprias condições e não aceitarem as que são impostas.”

Serviço: O prédio do Corecon-MS fica localizado na avenida Afonso Pena, nº 2386, na sala 1201. Para confirmar a presença ou mais informações, foi disponibilizado o número de telefone: (67) 3356-4796.