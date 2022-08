Mulher é presa em depósito com toneladas de maconha na Capital

Uma operação conjunta da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma mulher e apreendeu, na tarde desta quinta-feira (11), mais de 4 toneladas de maconha em um depósito de carcaças de veículos na Avenida Tamandaré, região do bairro Vila Planalto, em Campo Grande.

Segundo o comandante da operação por parte da Denar, Roberto Guimarães, uma caminhonete chegou no local lotada de maconha durante a batida policial. Além disso, que o responsável pela carga fugiu, mas foi qualificado e autuado em flagrante.

A operação está em trabalho de campo e trabalho de inteligência já há algum tempo, conforme o delegado da Polícia Civil Hoffman D’Ávila, que também esteve presente no local.

“O nosso foco é combater o trafico interestadual, considerando que Campo Grande está se tornando o entreposto de armazenamento de entorpecente para seres distribuídos para outras unidades da federação”, diz o delegado.

“As forças policiais vêm trabalhando com essa finalidade, mesclando a troca de informações , o trabalho de campo e de inteligência para desmantelar essa organização criminosa de Campo Grande”, conclui.

De acordo com Guimarães, o imóvel se trata de uma oficina de faixada que os suspeitos utilizavam para promover o trafico interestadual de entorpecentes. “Aqui, hoje, está somente uma parta da carga, este veículo foi utilizado para transportar a droga do Paraguai a campo grande, por estrada vicinais.”

Conforme diz o inspetor da PRF Tércio Baggio, o que chama a atenção deste caso é que Campo Grande está se fortalecendo como um entreposto de drogas. ” Isso é resultado de que a fiscalização na fronteira, reforçada nos últimos anos, está dificultando criminosos com cargas maiores de drogas.”

Situação de abandono

De acordo com as autoridades, o esposo da mulher que foi presa durante a operação é conhecido pela polícia, visto o histórico de envolvimento ao crime de maus tratos aos animais. Inclusive, a mulher também vai ser autuada pelo mesmo crime, pois dois cachorros foram encontrados em situação de abandono no endereço.

“Os animais vivem aqui em uma situação insalubre, em um imóvel inabitável, cheio de fezes. Foi feito a perícia para que pudéssemos materializar a situação que os animais vivem no endereço e assim autuar devidamente a mulher que foi presa.” completa o comandante da equipe da Denar, concluindo que a operação segue em busca de 4, 5 ou mais pessoas da organização criminosa.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf