Polícia investiga se motociclista morto em acidente na BR-163 matou esposa antes

Com informações da repórter Mariely Barros com Marcos Malluf

Claudia Franciele Pereira, esposa de Kaio Vinicius Sílvia Maciel, 32, foi encontrada morta a facadas logo depois da morte do marido, nesta quarta-feira (21), na residência aonde o casal morava na Rua Pindaré, região do bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo a polícia, a vítima foi encontrada sem vida com, pelo menos, três facadas. No imóvel do casal havia diversas marcas de sangue. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram até o local atender a ocorrência. “A princípio as duas vítimas brigaram e se esfaquearam, elas foram perfuradas com o mesmo instrumento”, adiantou um policial que estava na cena do crime.

Morte do marido

O motociclista morto em um acidente, na manhã de hoje, na BR-163, entre Jaraguari e Campo Grande, foi esfaqueado 18 vezes antes da colisão contra uma carreta. A vítima teria caído da pista, quando foi atingido e arrastado pelo veículo. Saiba mais pelo link.

*Matéria em atualização para acréscimo de informações