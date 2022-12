Após seis anos, Tomorrowland volta ao Brasil em 2023

Por meio do Twitter, o perfil do Tomorrowland, festival internacional de música eletrônica, confirmou hoje (21) que irá voltar ao Brasil em 2023, após seis anos de hiatos.

A cidade de Itu, no interior de São Paulo, sediará o festival mais uma vez, entre os dias 12 e 14 de outubro no parque Maeda.

Em edições anteriores do Tomorrowland, compareceram diversos DJs como Steve Aoki, Afrojack, David Guetta e Nicky Romero.

Na primeira versão do festival em 2015, 30 mil pessoas ficaram alojadas no DreamVille, camping oficial do evento. A opção de pernoite vai ser repetida em 2023.

As atrações da nova edição ainda não foram anunciadas, assim como os preços.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.