Motociclista morto em acidente com carreta na BR-163 tinha 18 perfurações

O motociclista, morto em um acidente, na manhã de hoje (12), na BR-163, entre Jaraguari e Campo Grande, foi esfaqueado 18 vezes antes da colisão contra uma carreta. A vítima teria caído da pista, quando foi atingido e arrastado pelo veículo.

Conforme informações do delegado Jarley Inácio, o rapaz tem 32 anos e tinha 18 perfurações no abdômen e no pescoço. “Até o momento não sabemos se as lesões foram de defesa ou ele possa ter atacado alguém. Estamos também investigando se o motociclista estaria a caminho do hospital, até porque a roupa que ele estava utilizando são as mesma de quando ele levou os golpes, possivelmente seria de uma faca”, comentou.

O delegado relatou que a vítima mora em Campo Grande, e as investigações para elucidar a morte estão em andamento. “Estamos neste exato momento ouvindo familiares e testemunhas para saber com quem ele estava ou se houve mais vítimas”, detalhou.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima conduzia a motocicleta pelos, acostamento. Segundo o delegado, diante dessas informações, a morte deixa de ser acidente de trânsito e passa a ser investigada como homicídio doloso.

O caso segue em investigação.

Motociclista foi arrastado após colisão contra um caminhão.

Um motociclista, que não possuía documentos, morreu após ser atropelado por uma carreta, na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari. Conforme relato de testemunhas, ele foi arrastado por metros na colisão.

Após o acidente, equipes da CCR MSVias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas no local, mas encontraram o motociclista já em óbito.

Confira a matéria: Motociclista morre após ser atropelado por carreta em rodovia