No apagar das luzes, deputados podem votar amanhã aumento do próprio salário

Documento protocolado na tarde de hoje (21), as vésperas da última sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o projeto de lei 290/2022 que fixa com correção, os subsídios para os deputados que assumirem na 12ª legislatura, foi entregue pelo presidente da mesa diretora, o deputado Paulo Correa (PSDB) no início da tarde desta quarta-feira, em Campo Grande.

Se aprovada, a proposta aumenta de forma escalonada o salário dos 24 parlamentares que assumirão cadeira na Casa de Leis a partir de fevereiro de 2023. A matéria sugere o valor de R$ 29.46 mil para os novos mandatários, sendo que atualmente, eles desfrutam de um salário de R$ 25.3 mil.

Na proposta os subsídios estão fixados para os anos de 2024 e 2025 e nela os deputados estaduais vão receber R$ 29,469,99 a partir do dia 1 de fevereiro de 2023. Já no mês de abril o valor sobe para R$ 31,328,19. No mês de fevereiro de 2024 passa para R$ 33,006,39 e no mesmo mês de 2025 sobe novamente para R$ 34,774,64.

A justificativa da proposta foi argumento que o aumento tem objetivo de “recompor parcialmente os subsídios dos deputados de Mato Grosso do Sul, sendo que o valor nominal a que fazem jus os parlamentares estaduais, não é revisado desde dezembro de 2014”.

O reajuste é escalonado e gradativo em quatro percentuais, o que se revela um aumento percentual de 16,34%, valor abaixo da inflação no período.

