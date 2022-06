Feirão com gasolina a R$4,50 acontece neste sábado em Campo Grande

No próximo sábado (18), a partir das 7h, acontece o Feirão Sem Imposto, onde consumidores poderão abastecer os veículos por R$ 4,50 o litro. A ação irá acontecer exclusivamente no Auto Posto Nações Indígenas Taurus, situado na Av. Afonso Pena, 7144, bairro Cidade Jardim.

O presidente do Conselho de Jovens Empresários da ACICG, Willian Raiano falou sobre a importância do Feirão.

“Precisamos conscientizar a população sobre o impacto do imposto no dia a dia. Muitas vezes, quando falamos de impostos, isso é falado nas faculdades ou em reuniões formais. O pai de família, muitas vezes, não entende, pois é um assunto complexo. No feirão, tentamos facilitar essa compreensão e, hoje, o combustível é a principal reclamação dos consumidores”, explicou.

Na ocasião, serão distribuídas senhas por ordem de chegada. A venda é limitada e cada motorista terá direito a 20 litros, que custará R$ 90,00. Só será aceito pagamento em dinheiro. No total, cerca de 250 veículos devem ser beneficiados.

