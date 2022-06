“Loira Golpista” é presa novamente por invadir área proibida

Foi presa, novamente, na tarde de ontem (13) Giovanna Rodrigues Nacasato de 35 anos, que ficou conhecida como a “Loira Golpista”. Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil localizaram Giovanna após ela ter invadido uma área proibida, que foi estabelecida durante o processo, como sendo um local que era frequentado pela pessoa de quem ela deveria manter uma distância de 200 metros.

Conforme boletim de ocorrência, e que foi registrado como “evasão do local de custódia legal”, a “loira golpista” estava na Manoel da Costa Lima, próxima a Avenida das Bandeiras, no bairro Piratininga. Ela acabou violando as regras de monitoramento eletrônico, tanto ao invadir área proibida como também deixar a tornozeleira eletrônica que usava descarregar totalmente no último dia 8 de junho.

Crimes – A “Loira Golpista” foi presa em junho de 2021 após cobrar valores exorbitantes durante corridas via aplicativo. Das vítimas que Giovanna fez está um aposentado de 79 anos que perdeu a quantia de R$ 900. Já a outra vítima chegou a “pagar” cerca de R$ 1,2 mil em uma corrida que custou R$ 12.

Giovana informou na época à polícia que usava um Renault Sandero alugado para fazer as corridas e que estava há 2 anos e meio trabalhando como motorista e aplicando os golpes.