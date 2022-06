Dia Mundial do Doador reforça a importância da doação de sangue

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado hoje (14), a Rede Hemosul Mato Grosso do Sul está promovendo uma programação especial para incentivar a população a doarem sangue de todas as tipagens.

Nesta terça-feira (14), o hemocentro lançou a campanha “Bate um bolão quem doa de coração”, Em ano de Copa do Mundo, a campanha busca unir o amor ao futebol com a doação de sangue. Simultaneamente é realizado o Arraial do Hemosul Coordenador.

O Dia Mundial do Doador foi instituído em 2005 pela Assembleia Mundial da Saúde, com objetivo de agradecer aos doadores e incentivar mais pessoas à doação. A data escolhida, 14 de junho, homenageia o nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as diferenças entre os tipos sanguíneos.

Coordenadora de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi explica que o Dia Mundial é comemorado em todas as unidades do Hemocentro e as doações podem ser feitas em diversos pontos da Capital.

“Temos coleta pela manhã na Santa Casa e Hospital Regional de segunda a sexta-feira, e aqui no Hemosul Coordenador durante o dia todo, nesta semana estaremos funcionando mesmo nos feriados, das 7h às 17h. Também temos pontos de coleta em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba”.

Criado em 2011, pelo movimento Eu Dou Sangue em São Paulo, o mês de Junho é tradicionalmente conhecido como Junho Vermelho e desde 2016 é realizado em todo o Brasil.

“Os meses de junho, julho e agosto era a época em que a gente tinha queda de 70% a 80% nas doações de sangue, por conta de fatores como temperaturas baixas e a seca. Essa data foi escolhida propositalmente por abrir um período complicado para a maioria dos estados”, explicou Mayra.

Dados do Ministério da Saúde indicam que a taxa de doação de sangue voluntária no Brasil é de 1,6%, o que corresponde a 16 doadores a cada mil habitantes. Em Mato Grosso do Sul, existem 280 mil doadores cadastrados, aproximadamente 2,2% da população do Estado.

Mesmo com receio, Leandro Inácio de 38 anos venceu o medo de agulha e contribuiu na doação de sangue. “Estou vindo pela causa do bem, porque estou enfrentando um medo grande. Sempre corria pelo medo da agulha, até para tomar a vacina da Covid eu passava mal na fila. Mas, eu vim e daqui para frente se Deus quiser já fazer a carteirinha e poder doar sempre”, explica.

Quem fez também fez a doação, foi Maycon Rodrigues, de 38 anos, que participou da campanha e relatou que foi bem rápido e tranquila a doação. “A gente sabe que a doação é importante e essencial. Muitas vezes está em casa e não toma essa decisão que é algo tão simples. Acredito que todos devem tomar essa iniciativa também”, conta.

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período de acordo com a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

Confira mais informações na live:

Serviço:

Para ampliar as doações, o Hemosul estará atendendo durante todos os dias nesta semana das 7h da manhã as 17h, inclusive aos sábados. O Hemosul Coordenador está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da repórter Fernanda Marques.