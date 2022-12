Estrela de festa; panetones variam entre R$9 a R$ 50,00 em supermercados da Capital

De frutas cristalizados ou de chocolate o panetone é um item tradicional que não pode faltar na ceia de Natal, mas neste ano, os campo-grandenses terão que desembolsar uma valor mais salgado para adoçar a festividade natalina. Uma pesquisa realizada pelo Procon-MS entre os dias 12 a 15 de dezembro, aponta que produto apresenta uma variação média entre R$ 12,90 a 53,99 nos supermercados da Capital.

Em 2021,o chocotone maxxi gotas de chocolate Bauducco de 908 gramas era vendido a R$ 27,90, neste ano, o mesmo produto é vendido pelo preço médio de R$ 41,90, o que representa uma alta de 50,39% em um ano. O produto mais em conta, panetone Romanato gotas de chocolate de 400g é vendido a R$ 12,90. Já a versão de frutas cristalizadas de 400g é comercializada entre 11, 90, enquanto a de 500g chega a R$ 29,90, o que representa uma variação de 200% entre o menor e maior valor.

A professora Berenice da Rocha decidiu comprar panetones para presentear os funcionários da escola onde trabalha, neste ano ela optou por uma marca nova por considerar mais acessível.

“Já tinha passado em outros mercados, mas resolvi comprar aqui porque está mais barato que em lojas especializadas, sempre compro uma marca tradicional, mas esse ano decidi experimentar uma marca nova. Achei que os preços estão mais caros”, relatou.

O panetone escolhido por Berenice, Itália Mia gotas de chocolate com 400 gramas, apresentou a menor variação (0,42%) entre os itens pesquisados. O maior valor de venda está no supermercado Mister Junior onde o produto é encontrado por R$ 11,95 enquanto o menor foi encontrado no Mercado Duarte vendido por R$ 11,90.

Aposentada, Adélia Arruda Costa de 67 anos, aproveitou os dias que antecedem o natal para comprar a versão com gostas de chocolate, para ela, o item é essencial na ceia de Natal. “Os preços estão bem em conta, têm a partir de R$ 9,00, em comparação com o ano passado esse ano está mais barato. Vou fazer uma ceia simples, mas não pode faltar o panetone”, destacou.

Longe dos supermercados, as versões mais sofisticadas da sobremesa, como os chocotones trufados chegam a ultrapassar R$ 100,00. O Pandoro, bolo italiano tradicionalmente servido como sobremesa depois da ceia, chega a custar R$ 90,00 em lojas especializadas.

Para o técnico em próteses dentárias, Lucas Pereira da Silva, 39, apesar do aumento nos preços, o panetone é um item indispensável no Natal. “Comprei para presentear meus clientes, já tinha passado em outros lugares, mas como vou comprar em quantidade resolvi comprar em um lugar mais em conta. Nesse ano reparei que deu uma aumentada nos preços, mas tudo aumentou de preço e o panetone não pode faltar, é o símbolo natalino”, disse.

Camada 2 Panetone Panetone Panetone Panetone Panetone Panetone WhatsApp Image 2022-12-22 at 10.26.14 WhatsApp Image 2022-12-22 at 10.26.19

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: