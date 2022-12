Preços de itens da Ceia de Natal apresentam variação de até 141,87%

Para quem for realizar as receitas da Ceia de Natal, é sempre bom pesquisar os preços dos produtos utilizados para economizar nas compras. Para auxiliar os consumidores, o Procon MS realizou pesquisa de preços em cinco estabelecimentos atacadistas e 15 varejistas de Campo Grande.

Nos dois tipos de estabelecimentos foram pesquisados os valores de 186 produtos comercializados. Porém, entre os atacadista foi divulgada a variação de preço de 90 produtos e entre os varejistas foram 99 itens. A diferença entre os pesquisados e os divulgados se dá pelo fato que nem todos os produtos foram encontrados em dois ou mais estabelecimentos.

A maior variação de preço entre produtos de atacado foi encontrada na alcaparra Hemmer (96,37%), embalada em vidro contendo 100g. O valor mais elevado se encontra no Fort Atacadista onde o produto pode ser encontrado por R$ 15,99 enquanto no Atacadão o valor de venda é R$ 7,99.

Ainda nos atacadistas, a menor variação (0,30%) ocorre no preço do peru congelado temperado Sadia (assa fácil). O quilo do produto em questão é vendido no Fort Atacadista por R$ 29,99 enquanto no Atacadão custa R$ 29,90.

Varejo

Nos estabelecimentos varejistas, a maior variação de preços encontrada foi de 141,87% no sachê de azeitona verde Donana, 150g, que é vendida por R$ 6,99 no mercado Duarte e por R4 2,99 no mercado São João.

A menor variação (0,42% ) foi verificada no panettone Itália Mia gotas de chocolate com 400 g,. O maior valor de venda está no supermercado Mister Junior onde o produto é encontrado por R$ 11,95 enquanto o menor foi encontrado no Mercado Duarte vendido por R$ 11,90.

A pesquisa completa para os itens de atacado pode ser conferida aqui e para os produtos de varejo aqui.

