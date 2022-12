Professora percebe que foi alvo de golpe de R$ 89 mil reais

Uma professora da REE (Rede Estadual de Ensino), de 50 anos, notou que foi vítima de um golpe de R$ 89 mil reais, após notar um desconto salarial em seu holerite. Ela registrou o caso em uma delegacia de polícia de Campo Grande, na última quarta-feira (21).

Conforme o boletim de ocorrência, após checar seu holerite, a professora descobriu que no mês de dezembro havia um desconto salarial, referente a um empréstimo no valor de R$ 89 mil reais, feito junto a um banco privado.

A vítima notou que o empréstimo não tinha sido solicitado por ela. Ela relatou aos policiais que não recebeu o dinheiro e não assinou nenhum documento que confirmasse essa solicitação.

A suspeita é de que a mulher tenha sido alvo de um estelionato. Os suspeitos ainda não foram identificados.

O caso foi registrado na Depac/Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como estelionato e segue sob investigação policial .

Estelionato em números

O número de crimes por estelionato em Mato Grosso do Sul subiu 61,02% em 2021, conforme mostra o “Anuário Brasileiro de Segurança Pública”, divulgado em junho deste ano. O MS registrou 6.996 casos em 2020, ao passo que no ano passado o número aumentou para 11.266 ocorrências.

No país o número de crimes por estelionato foi superior em um milhão, com 1.265.073 registros e 60.590 por meio de estelionato eletrônico. Em Mato Grosso do Sul foram registrados 11.266 crimes por estelionato e 876 por estelionato eletrônico.

