Gás de cozinha é encontrado com variação de 15,38% nos preços na Capital

Desde o último aumento de 16,1% no preço do gás de cozinha, anunciado pela Petrobrás em março deste ano, o Procon de Campo Grande realiza o monitoramento da evolução dos preços do produto na Capital. A última pesquisa foi feita entre os dias 12 a 15 de dezembro em 25 estabelecimentos comerciais.

Para o monitoramento ser feito, é observado o panorama econômico e os impactos que podem ocorrer devido as variações, em relação à demanda/oferta gás de cozinha de 13kg, o mais utilizado por consumidores residenciais e comércio de pequeno porte.

O Procon verificou que nos últimos meses os preços do gás de cozinham apresentaram redução, sendo que a última foi de 9,8% em oito de dezembro. Já na última pesquisa, a variação de preços foi de 15,38%, com o menor preço comercializado sendo de R$ 104,00 e o maior de R$ 120,00.

Entre o mesmo período, o maior preço em março de 2022 estava no valor de R$ 135,00 e em dezembro o valor encontra-se por R$ 120,00, com variação negativa de -11,11%.

Em relação à média de preço, a evolução na variação foi negativa de -5,99%. Sendo que na primeira pesquisa de 21 de março, o valor médio estava em R$ 117,35 e na pesquisa atual, o preço médio diminuiu para R$ 110,32 em 15 de dezembro.

O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Cleiton Thiago de Almeida Pereira, orienta aos consumidores que realizem pesquisas antes de comprar, para tentar encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos.

Para ele, é importe negociar com o revendedor para conseguir descontos no pagamento à vista e na taxa de serviço de entrega e observar qual forma de pagamento (cartão de crédito, débito, dinheiro e PIX) poderá oferecer os melhores preços.

Outra dica é em relação a própria cozinha do consumidor: é preferível evitar a entrada de correntes de ar no local, preferir cozinhar com as panelas fechadas, realizar a manutenção e limpeza do fogão, dicas essenciais para que seja possível a economia do produto.

