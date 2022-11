Engavetamento envolvendo carretas deixa motorista gravemente ferido

Segundo o G1 MS, não houve mortes, mas quatro pessoas ficaram feridas. O motorista da carreta que seguia atrás dos outros veículos envolvidos no acidente, não conseguiu parar. Em seguida, ele acabou atingindo a traseira de um caminhão-cegonha carregado com outros veículos.

A Polícia Civil não informou o motivo do acidente. Após a colisão, muito óleo e pedaços de lataria ficaram espalhados pela pista. Com o impacto da batida, outros dois caminhões que estavam na fila também foram atingidos, mas sofreram poucos danos.

Com o trânsito lento, a pista continuou operando em pare e siga, deixando um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que esteve no local junto com a CCR MS-Via.

Com informações do repórter Willian Leite