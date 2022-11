Carro da prefeitura capota após bater em outro veículo na Capital

No final da manhã desta quarta-feira (9), uma caminhonete da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) de Campo Grande, capotou uma batida de trânsito envolvendo outro veículo, um Renalt Symbol, no cruzamento das avenidas Maracaju e Calógeras, embaixo do pontilhão no centro da Capital.

Segundo a pasta, o condutor do veículo público seguia pela Avenida Maracaju quando a motorista do Renault tentou fazer uma conversão à esquerda e atingiu a caminhonete.

Com o impacto da batida, o veículo acabou capotando. Porém, o motorista estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos. Assim como no Renault, onde a motorista que estava com o filho saíram ilesos, apesar do susto.

Além da Guarda Civil, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar compareceram ao local.