MS presidirá Conselho Nacional de Consumidores de Energia

Rosimeire Cecília da Costa, presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul (Concen) foi eleita para presidir o Conselho Nacional de Consumidores de Energia (CONACEN) elegeu ontem, 08/11, a nova diretoria executiva nacional para a gestão de 01/01 de 2023 a 31/12/2024.

A definição da nova composição do CONACEN ocorreu durante o XX Encontro Nacional de Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, evento realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Recife, Pernambuco. O tema do encontro foi “Digitalização e Inovação: Um olhar focado no consumidor”.

Rosimeire, que no Concen ocupa o assento da Fecomércio MS, ressalta que aceita o desafio de representar 89 milhões de consumidores de energia elétrica nas áreas de concessão de todo o país, lembrando que o foco será atuar junto ao Congresso Nacional, ao lado da Frente Nacional da Defesa dos Consumidores de Energia, no sentido de desonerar a tarifa de energia elétrica.

“O CONACEN e o Concen já integram a Frente e temos muitos pontos convergentes, de forma a fortalecer a representação dos interesses dos consumidores. O Congresso Nacional é quem, atualmente, mais tem legislado nas questões afetas à energia e, infelizmente, algumas leis têm favorecido alguns segmentos em detrimento dos interesses da coletividade.

Somos um grande condomínio e temos todos de financiar o Sistema Interligado Nacional (SIN). Se houver necessidade de subsídios para políticas públicas de governo, que isso seja custeado pelo tesouro nacional. Esse é o desafio”.