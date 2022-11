Após descumprir medida protetiva, homem é preso ao ameaçar ex

Um homem, de 42 anos, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Miranda, distante a 194 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (8), após ameaçar e descumprir a medida protetiva da ex-companheira.

Conforme informações, o Poder Judiciário havia expedido a prisão preventiva após diversas denúncias da vítima de ameaças.

Mesmo após a medida protetiva ser emitida, o autor continuou ameaçando a vítima.

Diante da conduta e materialidade do crime, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão e agora o acusado fica à disposição da Justiça.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Leia Mais: Homem que estuprava sobrinha e a amiga durante “esconde-esconde” é preso

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.