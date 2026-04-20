Enfermeira do Samu descobre que vítima de execução atendida por ela era o próprio filho em MS

Uma ocorrência de rotina terminou em tragédia na tarde de domingo (19) em Aral Moreira, município a 397 quilômetros de Campo Grande. Uma enfermeira do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender uma vítima de disparos de arma de fogo, mas, ao chegar ao local, constatou que o homem morto era seu próprio filho, Renato Lúcio Alexandre, de 29 anos.

Segundo informações do site Ponta Porã News, o crime ocorreu por volta das 13h30, na MS-165, em frente ao espaço de eventos Amoreira Hall, na zona rural do município. A vítima trafegava em uma motocicleta Leopard 125 quando foi interceptada por ocupantes de outro veículo semelhante.

Testemunhas relataram que os autores se aproximaram e efetuaram diversos disparos à queima-roupa. Após o ataque, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

Moradores da região acionaram o socorro, e a equipe do Samu foi enviada ao local. Durante o atendimento, a enfermeira confirmou o óbito do filho, que estava caído ao lado da motocicleta. A situação gerou forte comoção entre os profissionais e pessoas que acompanhavam a ocorrência.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para os trabalhos da perícia. De acordo com o laudo preliminar da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, Renato foi atingido por seis disparos, quatro nas costas, um na região lombar e outro no antebraço direito.

Nenhuma cápsula foi encontrada no local, o que levanta a hipótese de que tenha sido utilizado um revólver ou que os autores tenham recolhido o material para dificultar as investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos suspeitos.

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