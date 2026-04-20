Crianças pedem socorro e porteiro é preso por manter família em cárcere privado em Campo Grande

Um porteiro de 39 anos foi preso na noite de domingo (19) após manter a própria esposa em cárcere privado e ameaçá-la, junto com os dois filhos, de 10 e 13 anos, com uma faca em um condomínio residencial no Bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. O caso veio à tona depois que as crianças conseguiram sair do apartamento e pedir ajuda a vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar), foram acionadas após os menores relatarem que o pai estaria agredindo a mãe. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um ambiente de violência doméstica e forte abalo emocional.

Após cerca de 15 minutos de tentativas de contato, a porta foi aberta por uma das crianças, que chorava e informou que o pai estava armado com uma faca. Dentro do imóvel, a mulher foi encontrada em um quarto isolado, com a luz apagada, sob ameaça do agressor.

Segundo o registro policial, o homem portava uma faca de aproximadamente 30 centímetros e apresentava comportamento agressivo. As equipes iniciaram uma negociação e conseguiram, em um primeiro momento, retirar as duas crianças do apartamento em segurança.

Na sequência, após nova tentativa de diálogo, a mulher também foi libertada, sem ferimentos graves. Mesmo assim, o suspeito voltou a se esconder no interior do imóvel e passou a exigir a presença do comandante da equipe policial.

Depois de mais alguns minutos de negociação, o homem arremessou a faca para fora do apartamento e se rendeu. Ele foi contido, algemado e encaminhado à delegacia. Conforme relato inicial da vítima, o agressor havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia e teria desferido tapas contra ela antes da chegada da polícia.

O suspeito foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e cárcere privado no contexto de violência doméstica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais