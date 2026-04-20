Véspera de feriado em MS terá calor, ventos fortes e risco de tempestades

A segunda-feira (20), véspera do Dia de Tiradentes, será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão indica sol entre nuvens ao longo do dia, mas com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do Estado.

De acordo com o boletim meteorológico, a instabilidade é resultado da formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no nordeste da Argentina, combinado ao transporte de calor e umidade e à atuação de cavados. Esse cenário favorece a ocorrência de chuvas mais intensas, com risco de raios e rajadas de vento. Em algumas localidades, os acumulados podem ultrapassar 30 milímetros em um período de 24 horas.

Os ventos também exigem atenção. Ao longo do dia, devem soprar dos quadrantes norte e oeste, com mudança para o sul, atingindo velocidades entre 40 e 60 km/h, além de rajadas pontualmente mais intensas. A tendência é de uma segunda-feira que começa abafada e termina com tempo mais fechado.

As temperaturas variam conforme a região. No sul, Cone-Sul e na Grande Dourados, os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 21°C, com máximas de até 32°C. Já no Pantanal e sudoeste, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, com máximas que podem chegar a 34°C.

No bolsão, norte e leste do Estado, as mínimas variam de 20°C a 22°C, enquanto as máximas ficam entre 29°C e 34°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínima entre 20°C e 22°C e máxima de até 32°C, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia.

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