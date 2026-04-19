Procurado pela Justiça se entrega após ligar para a PM em Ponta Porã

Um foragido da Justiça, de 28 anos, se entregou voluntariamente à Polícia Militar na madrugada deste domingo (19), em Ponta Porã.

De acordo com o registro policial, por volta das 3h36, o homem acionou o telefone 190 e informou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele também repassou o endereço onde estava, em uma residência no bairro São Vicente de Paula.

No local, os policiais consultaram os sistemas e confirmaram a ordem judicial. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão.

Em seguida, ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações de Ponta Porã News.