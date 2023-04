Em lugar de seis, vinte: Santa Casa enfrenta superlotação e restringe entrada de novos pacientes

A situação da Santa Casa, um dos principias hospitais de Campo Grande, segue em estado crítico. Na manhã de hoje (27), a instituição divulgou um novo boletim que indica ocupação de leitos em diversas áreas do hospital.

Na área vermelha da instituição, onde são atendidos os pacientes em estado grave há 20 pacientes , sendo que a capacidade é de apenas seis leitos. Além disso, há 16 pessoas internadas aguardando leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e vagas na enfermaria. Desses, quatro estão em estado grave e intubados.

A área verde do pronto-socorro está com 64 pacientes, sendo 41 internados no aguardo de leitos de enfermaria e centro cirúrgico, ainda sem previsão, e os demais estão em observação. Nesta área, a capcidade de lotação é de apenas sete leitos.

Ainda há dois pacientes no Centro Cirúrgico aguardando vagas, um para o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e outro para enfermaria, também sem previsão de vagas. No momento, ambos ocupam uma sala onde aconteria procedimentos cirúrgicos.

Já na área vermelha pediátrica, há cinco pacientes em estado grave e entubados, em local onde a capacidade técncia é de apenas três leitos. Há possibilidade de mais um paciente necessitar de ventilação mecânica. A área verde está operando com sua capacidade máxima, com sete pacientes para sete leitos disponíveis.

Em nota, o hospital comunicou que a superlotação do serviço também está causando a exaustão dos recursos intra-hospitalares para a manutenção mínima da assistência ao paciente. Portanto, a instituição resolveu restringir totalmente a entrada de novos pacientes a partir desta quinta-feira, até as 15h, podendo ser prorrogado até que se resolva a questão.

O hospital ainda informa que segue sem condições técnicas para receber pacientes de forma segura e que o risco de desassistência é iminente e que já foi notificado para as autoridades envolvidas, como Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ministério Público e CRM (Conselho Regional de Medicina).

Segundo a instituiçaõ não houve devolutiva da Prefeitura de Campo Grande em relação à assinatura do termo aditivo ao contrato já existente sobre a contratação de novos leitos pediátricos, conforme divulgado, que tem por objetivo dar suporte à rede pública de saúde.

Em comunicado, a assessoria da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) disse que “está no aguardo da finalização dos trâmites burocráticos para realizar a publicação do aditivo que prevê a contratualização dos leitos com a Santa Casa,k sendo dez leitos pediátricos. Ainda de acordo com a secretaria, isso deve ser feito entre hoje e amanhã (28), afim de formalizar e liberar os leitos”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.