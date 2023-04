Após discussão com passageiro, motorista de aplicativo é esfaqueado na perna

Motorista de aplicativo de 30 anos, foi esfaqueado por um passageiro, na madrugada de hoje (27), durante o trabalho, no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para Santa Casa e segue em observação na unidade hospitalar.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais militares, que durante a corrida, o suspeito começou a discutir com ele e em certo momento da corrida, foi agredido, com arranhões no pescoço e lesões no tórax. A vítima ainda informou que o suspeito o esfaqueou na perna.

O motorista ainda relatou no registro policial não percebeu que tinha sido esfaqueado. Ele apenas notou o ferimento após perceber a camiseta manchada de sangue. A vítima procurou socorro na Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) da Vila Almeida e depois foi encaminhado para Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e o caso será investigado. Até o momento, o suspeito não foi encontrado.