Mato Grosso do Sul tem 4 convocados ao Parapan de Jovens 2023

Evento esportivo na Colômbia pretende reunir 900 paratletas de 21 países

O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) convocou quatro atletas de Mato Grosso do Sul, de um total de 97, que disputarão a 5ª edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que será realizada em Bogotá, capital da Colômbia, entre os próximos dias 2 e 12 de junho.

Segundo o comitê, três paratletas do Ismac fazem parte da equipe do judô: Gabriel Ferreira Rodrigues, Kelly Kethyllin Barros Victorio, ambos de Campo Grande, e Hellen Cordeiro Machado, de Fátima do Sul. Anne Talitha Almeida Ferreira, também do Ismac, vai compor a comissão técnica.

Segundo o CPB, o outro nome de Mato Grosso do Sul convocado vem do futebol PC, com Gustavo Henrique Marques Alvares, da Ativa-MS, de Campo Grande.

O evento terá disputas em 12 modalidades para atletas de 12 a 20 anos: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos, futebol PC (paralisados cerebrais), goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Dos 97 atletas brasileiros convocados, 16 são do basquete em cadeira de rodas, oito da bocha, 10 do futebol de cegos, 12 do futebol PC, 12 do goalball, 16 do halterofilismo, cinco do judô, sete do tênis de mesa, três do tênis em cadeira de rodas e oito do vôlei sentado. As equipes de atletismo e natação não farão parte da missão brasileira.

“Vamos conseguir observar os desempenhos dos atletas brasileiros e compará-los com os dos competidores de outros países. Alguns dos nossos medalhistas paralímpicos começaram suas trajetórias nesta competição. Ela é de fundamental importância para o desenvolvimento do paradesporto, nas Américas”, disse o diretor de Esportes de Alto Rendimento do CPB, Jonas Freire, ao site do CPB.

De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos, serão, aproximadamente, 900 atletas presentes, de 21 países, nas arenas esportivas de Bogotá.

Evento volta após seis anos

Das quatro edições anteriores do Parapan de Jovens, o Brasil só não participou da primeira, em Barquisimeto, na Venezuela, no ano de 2005.

Quatro anos depois, em Bogotá, a delegação brasileira estreou no evento, com 134 medalhas (78 de ouro, 39 de prata e 17 de bronze). Em 2013, na cidade de Buenos Aires (ARG), o país teve o seu melhor desempenho e foi campeão com 209 pódios (102 ouros, 65 pratas e 42 bronzes).

Já em 2017, em São Paulo, última vez em que os Jogos Parapan-Americanos de Jovens foram realizados, o Brasil voltou a liderar o quadro de medalhas, com 139 no total: 66 de ouro, 41 de prata e 32 de bronze. A atual edição estava marcada para 2021, porém, devido à pandemia de covid-19, foi adiada por duas vezes, até junho deste ano.

Judocas treinam em seleção de base

Enquanto aguardam o evento da Colômbia, Kelly, Hellen, e Gabriel participarão de mais um campo de treinamento de seleções de base. O trio, além de Larissa Barros de Oliveira e Felipe Silva Alves, ambos do Ismac, está entre os 16 convocados para os treinos que acontecerão entre os dias 7 e 13 de maio, no CT Paralímpico, em São Paulo (SP).

Uma semana antes, no mesmo local, haverá também campo de treinamento para judocas da seleção principal. Nesta lista não há nomes de judocas sul-mato-grossenses.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.