Com superlotação, Santa Casa de Campo Grande entra em estado crítico

A Santa Casa de Campo Grande divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (03), para alertar a população e as autoridades em saúde pública a respeito da situação crítica enfrentada pelo hospital. Na área vermelha do Pronto-socorro, onde são atendidos pessoas em estado grave, há 24 pacientes quando a capacidade é de apenas seis leitos, ou seja, quatro vezes mais que a capacidade.



De acordo com a instituição, 20 pacientes internados aguardam leitos de terapia intensiva e enfermaria, sendo quatro em ventilação mecânica (intubado), um em hemodiálise sem monitoramento e outro em estabilização clínica.

Na área verde do Pronto-socorro, há 43 pacientes quando a capacidade máxima também é de seis leitos. Do total de pacientes, 28 seguem internados e os demais estão em observação enquanto aguardam leitos de enfermaria e centro cirúrgico. Conforme a Santa Casa, está prevista ainda a chegada de cinco pacientes graves para a área vermelha e mais 11 para área verde o que impactará ainda mais na assistência prestada a população.

Na linha pediátrica, seis pacientes graves são atendidos na área vermelha, cinco deles em intubação, contudo, a capacidade técnica da unidade é de três leitos com ventilação mecânica. Já na área verde, a ocupação é de sete leitos contratualizados, sendo 10 pacientes, sete internados e três em observação. O hospital ainda aguarda a chegada de mais dois pacientes graves para a área vermelha.

Com a superlotação, o hospital afirma não ter condições de receber novos pacientes devido ao risco de desassistência.

“A Santa Casa de Campo Grande tem assumido o seu compromisso de prestar a assistência adequada aos pacientes, mas o cenário que vivemos hoje torna-se um risco iminente, sob responsabilidade do médico regulador que encaminha os pacientes ao hospital. Destacamos ainda, que todas as autoridades envolvidas (SESAU, MP e CRM) e que são necessárias, foram avisadas da decisão em relação ao atendimento”, finaliza a nota.

