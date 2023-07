Em lançamento de programa, Prefeita anuncia asfalto do Jardim Noroeste

Como pontapé inicial do Programa Juntos Pela Escola, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta terça-feira (11), uma reunião de orientação aos diretores e presidentes da APM (Associação de Pais e Mestres), da região do Prosa. O encontro aconteceu na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Bairro Noroeste.

Também durante a reunião desta manhã, a prefeita Adriane Lopes adiantou o anúncio das obras de requalificação viária do Jardim Noroeste, que serão executadas com recursos de emenda da bancada federal de MS, no valor de R$ 20 milhões. As obras consistem em drenagem e pavimentação do bairro.

Programa Juntos Pela Escola

Ao todo, 17 escolas, que juntas atendem mais de 10.689 alunos, serão contempladas com o programa naquela região. O investimento será de R$ 3,6 milhões, com a reforma de telhados, adequação da acessibilidade, pinturas, manutenção elétrica e hidráulica.

A direção da unidade escolar do Noroeste, junto com o presidente da APM, o serralheiro André Santos Nascimento, fez o levantamento do que precisa ser reformado. “Precisa trocar algumas telhas da quadra, adequar a acessibilidade, pintura das salas de aula. Eu, como pai de aluno da escola, fico feliz com esse olhar da administração municipal, porque vai tornar a escola um local de qualidade para o meu filho estudar”.

Segundo a presidente da APM da Escola Municipal Professora Ione Catarina, Simone Lunardi, o projeto vai incluir a reforma dos banheiros, pintura da quadra de esportes e pintura da unidade. “O programa é maravilhoso porque é uma benfeitoria para os nossos filhos e para o futuro deles também”. Acesse também: Área de floresta plantada em Mato Grosso do Sul deve crescer 42,8%

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria