Prefeita inaugura revitalização em escolas da Capital

Na Capital o lançamento da Revitalização das escolas da Região Urbana do Prosa acontece na manhã desta terça (11), com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

A primeira foi a Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Itgydio, localizada na Rua Dois Irmãos, 591, no Jardim Noroeste, do Lançamento da Revitalização das escolas da Região Urbana do Prosa – Juntos pela Escola.

Lançado em abril, o programa Juntos Pela Escola vai reformar 189 unidades escolares com aporte de R$ 40 milhões.

Esta é a primeira reunião sobre o programa, que vai contemplar as setes regiões de Campo Grande, começando na região do Prosa,

O Juntos Pela Escola é o maior programa de mutirão de reformas já feito nas escolas de Campo Grande. Junto com a Associação de Pais e Mestres, a direção de cada unidade escolar vai construir o projeto de reforma. Os recursos para as revitalizações são próprios.