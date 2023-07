Área de floresta plantada em Mato Grosso do Sul deve crescer 42,8%

Mato Grosso do Sul tem atualmente 1,4 milhão de hectares em área de floresta plantada. A projeção é que nos próximos sete anos o Estado chegue à marca de 2 milhões de hectares, crescimento de 42,8%. Conforme representantes do setor florestal, somente neste ano, o acréscimo será de pelo menos 300 mil hectares, o que totalizará 1,7 milhão de hectares em extensão de floresta.

Diretor-executivo da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore-MS), Dito Mário destaca que, contando com as empresas hoje presentes no Estado, é possível estimar um aumento positivo. “Acredito que até 2030 podemos chegar a 2 milhões ou até mais. Isso vai depender dos investimentos que poderão estar vindo”, diz o representante. Conjectura que também é apontada pelo presidente da Reflore, Júnior Ramires, que atribui a expectativa aos investimentos já anunciados, garantindo crescimento do setor por pelo menos os próximos 10 anos.

“Com isso, as perspectivas que eu entendo para o setor daqui para frente são muito boas, uma vez que as fábricas do Estado precisarão ser abastecidas, daí a gente deve atingir os 2 milhões de hectares nos próximos cinco ou sete anos”, frisa. O diretor da Reflore reforça alguns dos fatores que cooperaram para a expansão do setor. “É um trabalho que vem sendo feito há alguns anos, mas, com a vinda das empresas de celulose, que já vêm com a cadeia formada, isso fez com que realmente tivéssemos um maior acerto entre produtores e consumidores, e isso fez com que fosse possível rentabilizar toda a cadeia”, detalha.

