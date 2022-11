Em dia de jogo, campo-gradenses desembolsam até R$ 100 para torcer pela seleção

A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira (24), contra a Sérvia, e os campo-grandenses estão animados para acompanhar o jogo, dispostos a desembolsar até R$ 100 com artigos para a Copa. Campeã de vendas, a camiseta da seleção é o artigo mais procurado pelos torcedores que correram para garantir o item horas antes do jogo.

O comerciante, Claudio Aparecido, de 45 anos, realiza vendas na Praça do Rádio e comenta que a manhã foi corrida mas que as vendas superaram as expectativas. “As vendas de hoje estão muito boas, acima do esperado até. O povo de última hora resolveu apoiar a seleção brasileira, acho que por causa da política, o pessoal tava meio com medo, ai de ultima hora o campo-grandense resolveu ir as compras para a Copa”.

Claudio relata que levou 80 peças para as vendas e pretende ficar até o fim da tarde para zerar o estoque, que tem variação de R$ 60 a 100 reais nos preços.

Já em frente a um bar da Capital na região central, o comerciante Thiago Pereira Oliveira, de 30 anos, também deve seguir com as vendas até o fim da tarde. “Já vendi mais de 100 camisas e a correria está enorme. Cada peça está entre 100 a 120 reais, depende do tamanho das camisetas. Devo ficar por aqui até as 18 horas porque as vendas estão uma loucura. O povo tá atrás das camisas hoje por causa do jogo”.

E a animação das famílias para o jogo ultrapassa gerações, como é o caso de Idalina Pinheiro. “Nossa família está super animada, por isso estou com meus netos de 11 e 14 anos, comprando camisa da Seleção Brasileira. A tarde tudo pronto para o churrasquinho em família”.

E o pequeno Renato Felipe, de 11 anos já soltou o resultado “Brasil 3 a 0. O Brasil vai vencer com gols de Neymar, Vini Júnior e Richarlison”, prevê animado.

Até mesmo o “boizinho” mascote que fica em frente ao restaurante Barretos Grill vestiu a camisa verde e amarela para torcer pela seleção, Gabriel Astolpho Schuster, gerente do local explica que a ideia de vestir a estátua partiu da sugestão de clientes e funcionários.

“O restaurante estará aberto durante os jogos para quem quiser assistir, até nosso boizinho foi escalado e vestiu a camisa 10”, disse bem humorado.

A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira (24), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Lusail, no Catar. A provável escalação terá: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinícius Júnior (Fred), Richarlison e Raphinha. Deles, apenas Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar já atuaram em uma Copa do Mundo. Marquinhos foi convocado em 2018, mas ficou no banco.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba, Lethycia Anjos e Carlos Eduardo Ribeiro.

Leia também: