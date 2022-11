Em ação inédita, prefeitura estimula adimplência de beneficiados da habitação

Iniciativa inédita da Prefeitura de Campo Grande, que busca incentivar o pagamento em dia das prestações e, com isso, a adimplência dos mutuários da habitação de interesse social da Capital, realizou nesta semana a quitação de dois contratos de financiamento da carteira imobiliária da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf). O sorteio, que aconteceu em agosto no 7º Feirão Habita, envolveu todos os adimplentes, cerca de 4 mil famílias.

Essa é a primeira vez que a Prefeitura realização a ação, que foi garantida pelo artigo 12 da Lei Complementar n. 423 de 10 de dezembro de 2021, onde a Amahsf foi autorizada a sortear, anualmente, duas quitações de contratos de financiamento de sua carteira, sendo um sorteio em cada semestre.

Na quarta-feira (23), a manicure Ângela Quitéria, de 44 anos, e o esposo Daniel de Oliveira Rodrigues, 45, que trabalha com serviços gerais, foram os primeiros a ganhar a documentação, que chegou até eles pelas mãos da prefeita Adriane Lopes, que fez questão de ir até o Bairro Universitário comunicar que o casal já pode chamar de sua a casa própria, já que todas as prestações até o final do contrato estão oficialmente quitadas.

“Estamos incentivando a população para quitar suas prestações da casa em dia, para que possam concorrer com o certificado de quitação. Vocês são pontuais no pagamento, e agora o imóvel é de vocês. E acreditamos que essa ação também estimule o pagamento em dia das demais famílias, que assim terão também a oportunidade de concorrer”, disse a Prefeita.

A chefe do Executivo Municipal salientou a importância desse estímulo aos mutuários. “A adimplência é essencial para que possamos atender aos cidadãos que ainda não receberam a moradia social. Vimos que, historicamente, muitos deixam de pagar as suas prestações sociais que são, no máximo de 10% do valor do salário mínimo vigente à época da assinatura do contrato. Nós queremos atender a todas as famílias que precisam, e essas ações visam justamente equilibrar o caixa para que isso seja possível”, afirmou.

A quitação do casal que aconteceria em 2033 foi o presente de natal antecipado da família, conforme explicou Ângela. “Nunca que imaginei que isso iria acontecer. Vale muito à pena manter as contas em dia, olha o prêmio que estamos recebendo, a nossa casa quitada. Ainda faltavam 129 parcelas para a gente pagar todas as parcelas”, comentou ela, surpresa. Já Daniel pensa na construção de novos sonhos. “Nós ficamos muito contentes, agora nossa intenção é batalhar por mais melhorias e com o dinheiro podemos até reforma o nosso lar”, finaliza ele.

Com coração acelerado, a atendente de padaria Mercedes Silva, 53 anos, moradora do Bairro Santo Amaro foi a segunda contemplada com a quitação. Emocionada, ela recebeu o comunicado nesta quinta-feira (24), de que teve as 111 parcelas abatidas do seu saldo devedor. “Não tenho palavras para agradecer. Não esperava essa notícia maravilhosa. Estou muito feliz”, comenta ela satisfeita. “Passa um filme na cabeça, muitas dificuldades, várias vitórias. Esse é um momento único. Vale a pena estar sempre em dia que vem a recompensa”, agradece.

Como a Lei é recente, espera-se que haja uma consciência progressiva dos mutuários em manter as suas parcelas em dia. As vantagens são muitas e independe da quantidade de parcelas a vencer.

“Habitação é um direito básico das pessoas e temos trabalhado muito nisso, não só com a entrega de casas, mas também com regularização fundiária. E é necessário também que todos cumpram sua parte para manter o equilíbrio de nosso programa habitacional e esse é um incentivo que pode ajudar muito”, disse ainda a Prefeita, que estava acompanhada da diretora-presidente da Amhasf Maria Helena Bughi.

As casas foram financiadas em 300 parcelas e puderam participar do sorteio somente por estarem com seus contratos adimplentes junto à agência, e que estejam em dia com as parcelas cujos vencimentos datem do ano da realização do sorteio, pagas a qualquer tempo, desde que o pagamento tenha sido efetuado antes da data designada para o sorteio.

Hoje, mais de 24 mil imóveis fazem parte da carteira imobiliária da agência. Desse total, 4 mil mutuários estavam habilitados a concorrer na data do sorteio.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.