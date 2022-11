Cinco petiscos para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Finalmente a seleção brasileira irá realizar o jogo de estreia na Copa do Mundo de Futebol de 2022! Muitos locais irão realizar promoções e encontros, mas para quem quer reunir a família e amigos em casa para assistir o jogo, nada melhor do que petiscos bem brasileiros. Por isso confira aqui algumas receitas e corra para botar a camiseta e torcer para a seleção!

Isca de frango crocante

Ingredientes:

500 g de peito de frango sem pele e sem osso

Suco de 1 limão

2 colheres de óleo de gergelim

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 ovo

2 colheres de sopa de leite

1 e ½ xícara de chá de fubá

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes; Corte o frango em filés, tempere-o com o suco de limão, o óleo de gergelim, sal, pimenta, e deixe-o marinar; Coloque o ovo, o leite, o sal e a pimenta em uma vasilha, bata levemente para misturar, e reserve. Deposite a farinha de fubá em outra vasilha, e reserve. Leve uma frigideira ao fogo médio, e adicione o óleo (o suficiente para cobrir metade dos filés); Passe os filés de frango no fubá; depois, molhe-os na mistura com ovo batido, e passe-os novamente no fubá. Com o óleo em temperatura média/alta, frite as iscas; deixe-as 4 minutos de um lado e mais 4 do outro; Retire as iscas da frigideira, coloque-as em um parto forrado com papel toalha para que o oléo possa escorrer, e sirva na sequência.

Fique à vontade para temperar o frango à sua maneira, e sugerimos que sirva suas iscas de frango crocantes junto de um vinagrete, arroz branco, ou então uma massa de sua preferência. Outra opção é cortar o filé em pedaços menores para servir como petisco. Capriche e tenha um bom apetite!

Brusqueta

Ingredientes:

1 baguete pequena

1 dente de alho

2 tomates grandes e maduros

2 ramos de manjericão

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Corte a baguete em fatias de 1 cm; coloque-as em uma assadeira e leve-a ao forno pré-aquecido a 180º graus por cerca de 10 minutos ou até que fiquem crocantes e levemente douradas. Reserve. Lave os tomates, corte-os ao meio e retire as sementes. Corte os tomates em cubos, cerca de 0,5 cms; Em uma tigela, coloque os tomates em cubos, as folhas de manjericão, o azeite, o sal, a pimenta e misture delicadamente; Descasque o dente de alho; Esfregue o dente de alho nas torradas de baguete e acrescente uma porção do tomate temperado. Repita o processo com todas as torradas e sirva em seguida.

Para deixar sua bruschetta ainda mais saborosa, você pode adicionar uma fatia de queijo às torradas após passar a alho sobre elas. Se fizer isso, leve-as ao forno outra vez, rapidamente, para que o queijo derreta. Outra boa ideia é servir as bruschetta com azeite trufado e polvilhar alho frito por cima da mistura de tomate. E para finalizar, você também pode polvilhar um pouco de orégano para dar um último toque no seu prato!

Batata Frita com Queijo e Bacon

Ingredientes:

400 gramas de batata frita congelada

100 gramas de queijo muçarela ralado

200 gramas de bacon em cubos

2 litros de óleo

Modo de Preparo:

Em uma panela, espalhe o bacon e coloque um fio de óleo. Ligue o fogo e deixe fritar em fogo médio até que o bacon fique dourado. Desligue o fogo e coloque o bacon em um prato com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Aqueça uma panela com 2 litros de óleo e frite a batata congelada aos poucos. Disponha as batatas em uma travessa com papel-toalha e tempere-as com sal. Depois, coloque as batatas fritas em uma travessa que possa ir ao forno e cubra-as com queijo muçarela ralado. Finalize com o bacon frito e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius até que o queijo derreta.

Pipoca Doce

Ingredientes:

5 colheres (sopa) de óleo

5 colheres (sopa) de milho para pipoca

5 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de água

1 colher (sopa) de chocolate em pó

Modo de Preparo:

Em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture delicadamente. Desligue o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da pipoca diminuir. Está pronta para comer.

E para beber…Caipirinha!

Ingredientes:

80mL de cachaça;

¾ de limão taiti em fatias bem finas;

Gelo e açúcar a gosto;

Fatias de limão para decorar.

Modo de Preparo:

Coloque, em um copo, o limão e o açúcar e macere para extrair o máximo possível de líquido da fruta. Adicione gelo em cubos e misture bem. Finalize com as fatias de limão.

