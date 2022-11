Brasil x Sérvia: veja quem são os destaques do adversário

Os sérvios usam um esquema com três zagueiros e dois alas bem ofensivos, o famoso 3-5-2, mas que fecham uma linha de cinco atletas quando o time não tem a posse de bola. Ofensivamente, a principal virtude da Sérvia é o jogo pelas laterais com os alas Kostic (que é dúvida para a estreia) e Zivkovic, alvos principais de Sergej Milinkovic-Savic e Dusan Tadic, os dois atletas mais criativos da equipe.

Milenkovic e ZIvkoc devem marcar Vinicius Jr, caso Tite confirme a escalação com quatro homens ofensivos. O zagueiro tem rodagem em Copa, mas é bem alto e não muito rápido. As laterais nas costas dele, portanto, são um caminho para o Brasil.

O outro cara do time no ataque se chama Dušan Vlahović, atacante da italiana Juventus, que não estava na Copa da Rússia. Grandalhão de 1,90m, o sérvio foi vice-artilheiro do campeonato italiano na temporada passada com 24 gols, pela Juve e a Fiorentina.

A Sérvia não tem marcação individual. Sua defesa faz a ocupação por zonas. O deslocamento dos atletas brasileiros pelos setores, como fazem Neymar e Paquetá vindos de trás, será importante para gerar superioridades nas regiões do campo.

Brasil

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (23), Tite evitou confirmar a escalação que mandará a campo nesta quinta, mas deixou claro que as variações táticas são aquelas conhecidas do torcedor. A principal dúvida é se o técnico escalará o meio-campo com Fred junto de Casemiro e Paquetá (como fez na maior parte dos últimos jogos) ou se repetirá a estratégia adotada na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em Le Havre (França), no último dia 22 de setembro, com Neymar no papel de principal articulador de jogadas e um trio ofensivo à frente, com Vinícius Júnior titular ao lado de Raphinha e Richarlison.

O provável Brasil terá: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinícius Júnior (Fred), Richarlison e Raphinha. Deles, apenas Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar já atuaram em uma Copa do Mundo. Marquinhos foi convocado em 2018, mas ficou no banco.