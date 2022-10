Eleições 2022: acompanhe a apuração em tempo real

Para quem pretende acompanhar a apuração das eleições, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou um site com números em tempo real das votações para os cinco cargos que disputam o pleito eleitoral deste ano.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil até as 17h (horário de Brasília) neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual.

Confira o site:

https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados

