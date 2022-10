Homem é preso após esfaquear vizinho em MS

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante ontem (01), por tentativa de homicídio após desferir diversos golpes de faca em seu vizinho. O crime ocorreu por volta das 12h em Chapadão do Sul a 300 km da Capital.

O suspeito foi preso pela Polícia Civil de Chapadão do Sul, a vítima foi transferida com “Vaga Zero” para Campo Grande após receber os primeiros socorros no Hospital Municipal e segue em estado grave.

Conforme o site Chapadensenews, não há informações sobre as circunstâncias do ataque à faca.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.