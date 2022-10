Mulher esfaqueada pelo vizinho morre enquanto era transferida para a Capital

Glorisleyne Anunciação Vilhalva, 40, morreu na madrugada deste sábado (1), enquanto era transferida de Rio Verde de Mato Grosso para Campo Grande. Ela havia sido ferida com um golpe de faca pelo vizinho, ambos moradores do Bairro Paraíso Cacerense, na noite de sexta-feira (30).

Segundo o portal RV News, a vítima estava discutindo por motivos fúteis com o suspeito, que entrou na própria residência e ao voltar, de posse de uma faca nas mãos e golpeou a mulher na esquerda do abdômen dela.

A vítima, caída ao chão começou a pedir socorro enquanto o autor fugia. Na sequência, testemunhas acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar de Rio Verde de MT. No local, as autoridades encontraram Glosisleyne sentada em uma cadeira de fio, com parte da víscera exposta.

Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Paulino Alves da Cunha e, após conseguir vaga para ser transferida, Glorisleyne estava sendo transportada de ambulância UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para Campo Grande, mas morreu durante o caminho.