Eleições 2022: saiba qual a ordem correta no dia de votação

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil no próximo domingo (2), neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual. Há dois dias do pleito eleitoral, algumas dúvidas ainda pairam a cabeça dos eleitores, como a ordem correta que deve ser colocada na urna durante a votação.

Se você ainda têm dúvidas, confira a ordem correta para não errar no dia de votação:

Deputado federal; quatro números

Deputado estadual ou deputado distrital; cinco números

Senador; três números

Governador; dois números

Presidente da República; dois números.

Colinha eleitoral

Para facilitar, os eleitores podem levar um lembrete consigo para digitar corretamente na cabina de votação, a chamada “colinha eleitoral”, que pode ser baixada no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste ano os mesários terão acesso à movimentação do teclado da urna, não ao voto, para identificar se há alguma inversão na ordem definida.

Voto na legenda

Além do voto nominal que compreende a escolha de um candidato específico, o sistema eleitoral no Brasil prevê também considera o voto de legenda, onde o eleitor não manifesta uma preferência por um candidato especifico, mas sim por candidatos do partido em que votou.

Diferente do sistema tradicional, em que o vencedor é o mais votado, o voto de legenda considera o sistema proporcional, onde o voto vai para o partido e entra no quociente eleitoral, posteriormente distribuído entre os candidatos mais votados.

Portanto, ao escolher essa opção o eleitor define que a vaga será distribuída para o partido, e não para uma pessoa que deve ocupar a vaga.

Neste ano, o eleitor que optar pelo voto na legenda terá que confirmar duas vezes e terá um 1 segundo para verificar o voto. Conforme o TSE, o voto em legenda é válido e não há risco de ser anulado.

Serviço:

Para evitar erros o TSE disponibilizou um simulador de votação na urna eletrônica para as Eleições 2022, confira: https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/fim.html.

