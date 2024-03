É oficial: tarifa do transporte coletivo passa a custar R$ 4,75

Percentual de 2,94% foi publicado no Diogrande

Está publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta quinta-feira (14), o reajuste de 2,94% na tarifa do transporte coletivo na Capital. Os dez centavos a mais devem começar a valer a partir de amanhã.

Conforme a publicação da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos), o reajuste foi aplicado através do Processo Regulatório n. 105769/2023-10, submetido à consulta do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social.

É importante lembrar que o Consórcio Guaicurus, que administra o transporte coletivo em Campo Grande, travou embate com a Agereg na Justiça para aplicação do reajuste, que já estava defasado de acordo com o contrato firmado entre as partes.

No último dia 7, a 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos deu parecer favorável à empresa e, caso o reajuste não fosse cumprido, a multa era de R$ 300 mil por mês à Prefeitura.

A publicação traz ainda, na página 20, o desconto de 40% no valor da passagem em datas especiais, como Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais e Aniversário de Campo Grande. Também que o troco máximo é de R$ 20 para compra de unidades nas estações PEG-FÁCIL.

